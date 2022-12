Bioshock-skaperens Judas kunne nesten vært Bioshock 4

Godt over ni år har gått siden Ken Levine og Irrational ga oss Bioshock Infinite. Siden den gang har studioet blitt oppløst, og Levin har snakket om å lage et spill som er "narrative Lego". Med tanke på at det eneste vi har hørt om dette de siste årene var da en rapport i januar hevdet at spillet var i utviklingshelvete, så du kan si denne natten overrasket.

Levine og resten av gjengen i Ghost Story har gitt oss den første traileren for det som heter Judas. Et interessant navn som vel nesten like gjerne kunne vært Bioshock 4 etter å ha sett hva spillet går ut på. Med det som virker å være en ny verden på kanten av kaos, magiske ferdigheter i hendene og en nysgjerrighetspirrende historie lokker det bare enda mer at utviklerne lover spillet er mer enn det kan se ut som. Vi får se om dette bare er tøv eller ei etter hvert, for de sier ikke et pip om når vi kan forvente sluttresultatet.