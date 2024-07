Bioshock ble nesten kansellert flere ganger på grunn av budsjettoverskridelser

Bioshock-filmen får Hunger Games-regissør og Logan-forfatter den 25 august 2022 klokken 21:50 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu I februar kunngjorde Netflix at de overtok planene å lage en film basert på Bioshock, og det virker som om denne faktisk blir en realitet i motsetning til de andre...

Bioshock blir film på Netflix den 15 februar 2022 klokken 18:14 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Det har snart gått 15 år siden Irrational Games ga oss det fremragende Bioshock, og nesten like lenge siden Pirates of the Caribbean-regissøren Gore Verbinski planla å...

Bioshock kommer til macOS neste uke den 15 august 2017 klokken 15:23 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu For to uker siden kunne Feral Interactive avsløre at Bioshock ville komme til macOS "i løpet av høsten". Vel, de kunne tydeligvis gitt oss et litt mindre...