Bioshock-filmen blir "mer personlig" og ikke en "større, stor, episk film"

Det har vært planer om å lage en film av Bioshock i lang tid, men akkurat som den faktiske spillserien, som stort sett har gått i stå det siste tiåret, har filmen sittet fast i et lite utviklingshelvete med forskjellige filmskapere som dropper ut og oftere enn ikke dårlige nyheter som kommer ut om progresjonen ganske bra. I dag gjenspeiler ikke det, da Collider har snakket med regissør Francis Lawrence, som bekrefter at han fortsatt regisserer filmen, og at den nå har en litt annen vinkling.

Lawrence bemerker at Bioshock -filmen fortsatt kommer, og at den vil ha et design som er mer personlig i sin natur og mindre fokusert på en bred, omfattende og blockbuster-stil. Nærmere bestemt uttalte Lawrence :

"Den ble opprinnelig laget med det forrige regimet, og det nye regimet har senket budsjettene på enkelte ting, så vi lager en mye mindre versjon av filmen. Men den kommer til slutt til å bli laget med Francis Lawrence som regissør. Den kommer til å ha et mer personlig perspektiv, i motsetning til en stor, episk film."

Dette bekrefter riktignok ikke akkurat at noe vesentlig relatert til filmen vil skje i nær fremtid, ettersom det fortsatt er uklart hva handlingen går ut på, hvem som vil utgjøre rollebesetningen, når den har tenkt å ha premiere, og til og med når den begynner å filme. Så selv om dette er gode nyheter, vil vi ikke oppfordre deg til å holde pusten for Bioshock -filmen helt ennå.