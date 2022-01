Bioshock-skaperens neste spill sliter og kommer tidligst i 2024

HQ

Det har snart gått 8 år siden Bioshock-sjefen Ken Levine bekreftet at nesten alle i utviklerstudioet Irrational Games hadde blitt sagt opp, og noen måneder senere startet han og et par andre et nytt kalt Ghost Story Games. Etter hvert ble det klart at Levine hadde store planer selv med langt færre folk å jobbe med, og lovet et spill som skulle gi hver eneste spiller en unik historie hvor samtalene virkelige endret seg på bakgrunn av nærmest alt man sa og gjorde. En historie laget av Lego, som han stadig beskriver det som. Ekstremt ambisiøst. Faktisk såpass ambisiøst at vi bare har fått bittelitt mer informasjon om det hemmelige prosjektet siden den gang, så kveldens rapport bør ikke komme som et sjokk.

Alltid pålitelige Jason Schreier fra Bloomberg har snakket med en rekke personer som både er og har vært ansatt hos Ghost Story Games, og de sier at Ken Levine sitt første spill siden Bioshock Infinite har vært i et skikkelig utviklingshelvete som følge av at han ikke har taklet overgangen fra å lede et ganske stort studio til et lite et særlig bra.

De av dere som følger spillindustrien veldig tett vet kanskje allerede at Levine er kjent for å være en perfeksjonist som stadig endrer på ting og setter enorme krav, så når han ønsker å lage et spill hvor historien og samtalene nærmest er som virkeligheten ved at alt kan endre seg basert på hva som skjer blir det selvsagt problemer. Særlig når man går fra å være over 100 utviklere til rundt 30. Sleng på det faktum at ambisjonene bare har blitt hevet etter å ha spilt blant annet Dead Cells og Void Bastards som ga Levine enda flere og større ideer, så er det ikke rart at planene om en lansering 2017 ble knust i fillebiter. Den gode nyheten er at en av utviklerne Schreier har snakket med nå håper og tror det skal kunne klare en lansering i 2024 siden ting har begynt å komme på rett spor nå.