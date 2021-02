Bioware dropper Anthem-forbedringer

Du ser på Annonser

For litt over to uker siden fikk flere av oss med kontakter i Bioware vite at en rekke EA-sjefer skulle ha et møte hvor de ville avgjøre Anthem sin skjebne, og nå er altså beslutningen tatt.

Christian Dailey, mannen som ledet forbedringsprosjektet før han overtok Dragon Age 4 i desember, sier at de har bestemt seg for å stoppe utviklingen av det som ble kalt Anthem Next. Anthem vil dermed forbli som det er nå, og serverne vil fortsette å være oppe. Dette betyr bare at vi ikke får forbedringene utviklerne begynte å snakke om i 2019.