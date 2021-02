Rykte: Anthem sin skjebne avgjøres denne uken

Du ser på Annonser

Nå er det mange av dere som sier "Den ble avgjort for lenge siden, Eirik", for det er ingen hemmelighet at Bioware sitt Anthem skuffet veldig mange da det ble lansert for snart to år siden. Verken EA eller utviklerne ønsket uansett å gi opp, og bekreftet etter hvert at de jobbet med massive endringer og forbedringer i håp om å gjenopplive spillet i skikkelig No Man's Sky- og Final Fantasy XIV: A Realm Reborn-stil. At de jobber med noe betyr uansett ikke nødvendigvis at arbeidet gjøres ferdig.

Nå har Jason Schreier nemlig publisert en ny rapport på Bloomberg hvor han skriver at tre kilder hevder en rekke sjefer hos EA vil ha et møte denne uken hvor de avgjør om "Anthem Next" skal få ekstra ressurser og tid til å ferdigstilles eller om det skal kanselleres for å rette fokuset mot de nye Dragon Age- og Mass Effect-spillene, samt den siste innspurten til Mass Effect Legendary Edition.

Dette stemmer med det jeg har hørt fra fire andre personer som helt klart vet slikt, og de sier i tillegg at ingen er sikre på hva avgjørelsen blir. Utviklingen skal visstnok fortsatt gå relativt bra selv om spillets "executive producer", Christian Dailey, ble flyttet over til Dragon Age i desember. Det som taler imot et grønt lys er at Schreier sine kilder hevder at antall utviklere må nesten tredobles fra omtrent tretti nå for å kunne gjøre Anthem-oppussingen ferdig. Kanskje ikke særlig fristende for EA når de allerede har tre prosjekter under utvikling som er forventet å virkelig fylle pengebingen. Å da dedikere ressurser til et prosjekt mange allerede betrakter som dødt kan derfor virke litt merkelig.

Forhåpentligvis får vi en offisiell kommentar etter møtet, for jeg tviler på at EA vil bryte løftet sitt uten en unnskyldning eller rope ut om Anthem faktisk får en ny sjanse.

Hvilken avgjørelse synes du vil være den rette?