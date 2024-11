BioWare er nå fullt fokusert på det neste Mass Effect-spillet

HQ

Dragon Age: The Veilguard er ute nå, og enten du er noen som synes spillet er en retur til form for BioWare, eller en fan som ikke er helt sikker på at denne tittelen lever opp til seriens arv, er det nye RPG fortsatt et hett tema. Men nå som det er ute, er BioWare allerede i ferd med å snu skuta fra fantasiverdenen i Dragon Age til romoperaen i Mass Effect.

I en samtale med Rolling Stone avslørte John Epler, kreativ direktør for Dragon Age: The Veilguard, at det ikke vil bli noen DLC for spillet, ettersom BioWare nå er alle hender på dekk med det nye Mass Effect-spillet.

Epler avslørte ikke noe nytt om Mass Effect, men han snakket litt om at studioet vender tilbake til en slags flerspillerspill. "Det er mulig å fortelle en sterk historie i et flerspillerspill," sa han. "Det er morsomt, for de spillene jeg spiller mest på fritiden, er faktisk flerspillerspill. Men når det gjelder å skape disse verdenene og opplevelsene, elsker jeg det fokuset som enspillerdelen kan gi deg."

Så vi kan forvente at det nye Mass Effect (4, 5, eller hva du vil kalle det) blir et enspiller-spill, som Dragon Age: The Veilguard. Men kanskje det er plass til en flerspillermodus som ligner på den vi så i Mass Effect 3.