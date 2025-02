BioWare-grunnlegger forklarer sin plan om å ta over EA fra innsiden

HQ

BioWare-medstifter Greg Zeschuk forlot selskapet helt tilbake i 2012, men før han forlot BioWare, hadde han et håp om å ta over EA fra innsiden. En høy drøm, riktignok, men han hadde en plan for å gjennomføre den.

I My Perfect Console-podcasten (via Time Extension) snakket Zeschuk om at BioWare ble kjøpt opp av EA tilbake i 2007, og at han mislikte å jobbe for et så stort selskap. "EA gir deg nok tau til å henge deg selv," sa han. "Du må lære deg å jobbe innenfor strukturen, og jeg synes vi gjorde det ganske bra, hvis du ser på Mass Effects [som] kom ut der... Men du må forstå hvordan du skal jobbe i et stort selskap. Og for meg var det slutten. Det var som: "Å, jeg liker ikke store selskaper. Så jeg visste etter år to at jeg kom til å slutte på et eller annet tidspunkt. Jeg visste bare ikke når."

Zeschuk fortsatte med å si at store selskaper bare kan "utnytte egenskaper". Han hevdet at de er mer pengedrevet enn noe annet, mens han innså at han var mer glad i å lage spill.

Zeschuk jobbet likevel noen år for EA, og to av disse årene tilbrakte han med Star Wars: The Old Republic, MMO-et som han håpet skulle bli en megahit. "Hvis det hadde vært en kjempesuksess, en kjempesuksess, ville Ray [Muzkya] og jeg sannsynligvis ha forsøkt å ta over EA fra innsiden", sier han. "Men det måtte være en suksess på to milliarder dollar i året. Men det fungerte ikke."

Star Wars: The Old Republic ble et vellykket MMO, spesielt med den narrative stilen BioWare er kjent for, men det var ikke stort nok til å kjøpe opp EA. Kanskje ville ingenting noensinne ha vært det.