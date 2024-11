BioWare hinter til Mass Effect-avsløring senere denne uken

HQ

N7-dagen nærmer seg igjen med stormskritt. Hvis du ikke er sikker på hva det er, er det en feiring av alt som har med Mass Effect å gjøre, som finner sted den 7. november. De siste par N7-dagene har vi fått et nytt blikk av det kommende Mass Effect-spillet.

Vanligvis blir det også vist mye kjærlighet til Mass Effect i dagene som leder opp til N7-dagen, men som BioWare forklarer i et nytt innlegg, skal vi ikke forvente oss så mye i forkant av dagen, ettersom utvikleren har vært opptatt med lanseringen av Dragon Age: The Veilguard. Vi vil imidlertid få noe på dagen.

Vi er ikke helt sikre på hva det er, men BioWare beskriver det som "litt moro". Dette betyr sannsynligvis at vi ikke vil få noen store avsløringer for det nye Mass Effect, og vi vil heller ikke se noen vesentlig informasjon. Kanskje nok en liten tease, men ellers kan BioWare risikere å ta glansen fra Dragon Age: The Veilguard.