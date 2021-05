Bioware utelukker ikke multiplayer i Mass Effect Legendary Edition

Du ser på Annonser

Mass Effect Legendary Edition er nå ute, men selv om det byr på enormt mye innhold med tre store spill samt en mengde DLC-pakker, så er det noe som mangler. Mange savner nemlig multiplayerdelen fra Mass Effect 3. Heldigvis virker det ikke umulig at den kan komme til denne versjonen av spillet etter hvert.

Biowares Jason Walters svarer følgende når han får spørsmål om dette fra CNET:

"I would never say no to that -- we want to see what kind of reception the Legendary Edition gets and what the demand for the multiplayer is. And then we'll ask ourselves if we have the resources and time to bring it up to the quality level we and fans want."

Hva synes du om multiplayerdelen i Mass Effect 3? Kommer du til å spille den om den legges til i Legendary Edition på et senere tidspunkt?