BioWare-veteran sier at utviklere bør ha én stor forsinkelse i stedet for flere små

I den moderne spillalderen er det mange tilfeller der din kommende favoritttittel får utsatt utgivelsesdatoen. Noen ganger er det ett stort press, som flytter en utgivelse fra ett år til det neste, mens andre ganger ser vi at spillene blir skjøvet tilbake måned for måned til de endelig er i hendene våre.

BioWare- og Dragon Age-veteranen Mark Darrah mener førstnevnte er mye mer å foretrekke. I en ny video på YouTube-kanalen sin (via GamesRadar) forklarer Darrah hvordan en stor forsinkelse kan gi utviklerne mulighet til å revurdere hvor langt de har kommet med et spill.

"Hvis spillet ditt ender opp med å bli to år forsinket, men du vet at det kommer til å bli to år forsinket, åpner det opp sannsynlighetsrommet ditt massivt, fordi du vet: 'OK, vi sender ikke ut om en måned, vi sender ut om 25 måneder. Da må vi ta et skritt tilbake og revurdere det vi har, og potensielt angre noen av beslutningene vi tok tidligere da vi trodde vi skulle lage et annet spill, og ta en annen vei,'" sa han.

På den annen side betyr det å stadig utsette et spill like lenge at en utvikler ikke kan ta et skritt tilbake og få litt perspektiv. "Du legger plaster på plaster på plaster på plaster, og ikke bare føler du ikke at du har muligheten til å trekke deg tilbake fordi du ikke har tid, du gjør det faktisk vanskeligere og vanskeligere å trekke deg tilbake, for med hvert ekstra plaster, med hver oppdatering, med hver ting du gjør for å prøve å få det du har til å fungere, gjør du det vanskeligere å ta en annen vei," forklarte han.

