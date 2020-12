Bioware-sjefer forlater selskapet

Du ser på Annonser

Anthem og Mass Effect: Andromeda, noen vil også si Dragon Age: Inquisition, har helt klart skadet ryktet Bioware hadde i flere år, men folk håpet at den negative trenden da Casey Hudson kom tilbake i 2017. Nå viser det seg at vi ikke får se resultatet av lederskiftet.

Electronic Arts har nemlig annonsert at Bioware-sjefen Casey Hudson og Dragon Age-produsenten Mark Darrah begge forlater studioet. Både Hudson og Darrah gjør det klart i avskjedsbrevene sine at veiskillet ikke skyldes noe ondt blod, bare at begge to er ute etter nye utfordringer.

Samantha Ryan, som kom fra Warner Brothers Games, vil være midlertidig leder av Bioware frem til selskapet finner en skikkelig erstatter, mens den tidligere Blizzard-utvikleren Christian Dailey vil overta ledelsen av det nye Dragon Age-spillet.