Bjørnen sesong 4 har premiere 15. juni

The Bear kommer tilbake på skjermen om litt under to måneder. Hulu- og Disney+-serien ga oss sin tredje sesong i fjor, og selv om det gikk rykter om at sesong 3 og 4 skulle spilles inn etter hverandre for å gi den fjerde sesongen en raskere lanseringsdato, er ventetiden nesten over.

Via det brasilianske uttaket Omelete, som snakket med showrunner Joanna Calo, vet vi nå at den fjerde sesongen av The Bear kommer den 15. juni.

"Den vil bli utgitt over hele verden 15. juni. Og i motsetning til de andre blir denne mer munter - ikke så dyster som de andre, skjønner du?" sier Calo.

Vi la merke til en mer munter atmosfære i visse deler av sesong 3, noe som kanskje virket som et forsøk på å gjøre The Bear mer til en komedie, med tanke på at det er den kategorien den ser ut til å vinne priser for. Uansett er det fint å vite at det kanskje ikke går like galt for Carmy som det har gjort tidligere.