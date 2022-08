Black Adam og Gremlins på vei til MultiVersus

HQ

Nå har endelig første sesong av MultiVersus startet, noe som betyr at vi har fått et nytt og større battle pass i tillegg til en rekke endringer av styrker og svakheter til mange figurer. Deretter vil Morty komme til spillet neste uke før Rick fra samme serie får denge løs senere i sesong en. Det viser seg at duoen ikke er den eneste som introduserer om kort tid heller.

For etter lang tid med rykter bekrefter utviklerne i Player First Games at Black Adam fra DC og Stripe fra Gremlins også blir spillbare figurer i MultiVersus en gang i første sesong. Du kan se hvordan disse utgavene ser ut i bildet under og/eller et promoteringsbilde i spillet.