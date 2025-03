Black Mirror: Sesong 7 slippes 10. april

Vi har også ventet spent på sesong syv av Black Mirror, og torsdag kveld avslørte Netflix at det snart er tid for premiere, nærmere bestemt 10. april.

I en første trailer kan vi ta en titt på den kjendisspekkede sesongen som vil inneholde totalt seks episoder, fylt med mystikk, uhygge og uventede historier. Serieskaper Charlie Brooke har tidligere sagt dette om hva som venter oss:

"Du kan forvente en blanding av sjangre og stiler. Vi har seks episoder denne gangen, og to av dem er i utgangspunktet spillefilmslengder. Noen av dem er dypt ubehagelige, noen er ganske morsomme, og noen er emosjonelle."

Den stjernespekkede sesongen inkluderer navn som Will Poulter (Guardians of the Galaxy Vol. 3), Cristin Milioti (The Penguin), Jimmi Simpson (Westworld) og Paul Giamatti (The Holdovers). Men nok prat, sjekk ut traileren nedenfor. Alle episodene vil bli utgitt samtidig.

