Black Myth: Wukong skaper en slik sensasjon i Kina at lageret av PS5-er i landet har blitt brutt: alt er utsolgt

Vi visste at Black Myth: Wukong tok Steam med storm, og hver gang vi sjekket statistikken på Steam, la vi merke til innvirkningen kinesiske spillere hadde på den globale økningen i antall samtidige spillere . Det ser ut til at Science Studios nyfortolkning av romanen Journey to the West har vist seg å være den perfekte "konsollselgeren" for PlayStation 5 i landet. Ifølge flere markedsanalytikere har PS5 vært utsolgt i Kina: Det er nesten umulig å finne enheter i butikkene.

Dette har tilsynelatende resultert i at spekulanter og forhandlere utnytter situasjonen til å selge noen enheter til latterlige priser, en situasjon som dessverre minner om de første månedene etter lanseringen i Vesten, der komponentmangel førte til at produksjonen stoppet opp.

Wukong-feberen i Kina har tilsynelatende også ført til en økning i PC-salget og til og med mangel på grafikkort og andre PC-spillkomponenter.

Vi i Gamereactor har dessverre ikke mottatt et anmeldereksemplar av spillet, så vi kan ikke gi deg vår direkte mening.

Takk, VGC.