Black Ops 7-lekkasje viser at COD fremdeles omfavner sprø skinn

HQ

En gang i tiden - det som nå føles som nesten hundre år siden - var Call of Duty forankret i realisme. Men det var den gang, og dette er nå. Den kommersielle maskinen har fortsatt å rulle, og merkevarer som er ivrige etter å samarbeide med serien, har naturlig nok stilt seg i kø. Dette skiftet har ikke falt i smak hos alle, og de siste årene har serien blitt kritisert for sine stadig mer bisarre og tåpelige skins, en trend som ser ut til å fortsette med det kommende Black Ops 7.

I følge Call of Duty-innsider @charlieINTEL på X, Black Ops 7s Vault Edition har lekket før den offisielle lanseringen. Lekkasjen avslører flere skinn som føles langt fjernet fra det som hører hjemme i et realistisk krigsspill. Selv om de ikke er like absurde som Beavis and Butt-Head eller American Dad-skinnene fra Black Ops 6, er det tydelig at strategien for quirky og outlandish innhold er kommet for å bli.

I skarp kontrast til dette har den nyeste konkurrenten Battlefield 6 bekreftet at det vil fokusere helt og holdent på en jordnær, realistisk tone, uten tull og tøys. Denne tilnærmingen ser ut til å fungere, med over 500 000 samtidige spillere i den åpne betaversjonen, og enkelte i bransjen antyder at dette kan bli året da Battlefield overgår Call of Duty i popularitet. Activision insisterer imidlertid på at COD er "for stort til å mislykkes".

Hva tenker du om realisme kontra tull i spill som dette?