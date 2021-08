Om to uker blir endelig War for Wakanda-utvidelsen tilgjengelig gratis i Marvel's Avengers, og tiden har derfor kommet for å fortelle litt mer om hvordan disse utgavene av Black Panther og familien hans er.

Dette gjøres i form av en ny video som går nærmere inn på hvem T'Challa og søsteren Shuri er og hva de har opplevd, samtidig somdet bygges opp til hva som venter dem i Marvel's Avengers: War for Wakanda den 17. august.