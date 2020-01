Du ser på Annonser

Det er en kald og dyster kveld, vinterdisen ligger tykt på alle flater. Jeg vandrer sakte inn i dagligstuen og planter baken min i sofaen. Alt dreier seg rundt stumpen i askebegeret, rommets midtpunkt. Rotet på stuebordet blir skuffet til siden for å grave fram Nintendo Switch-kontrolleren. Ved et uhell skyver jeg et knippe tegneseriebøker ned på gulvet. Den tykke sigardampen henger i rommet og jeg kan skimte et eksemplar av Blacksad der nede på naturparketten. En fantastisk tegneserie med Juan Diaz Canales og Juanjo Guarnido bak penn og spaker.

... Og der stopper det jeg måtte ha av kriminalinspirasjon etter å ha kranglet med Blacksad: Under the Skin over en lengre periode. Men la oss snakke om det som er hyggelig først. For de som ikke er kjent med tegneserien, omhandler den privatetterforskeren John Blacksad. Handlingen er satt til New York et eller annet sted på 50-tallet i en verden der alle mennesker ser ut som dyr. Serien tar gjerne for seg tyngre temaer fra undergrunnsmiljøene og går ikke av veien for å inkludere rusmidler, grov vold og rasisme.

Pendulo Studios og Microïds har satt sammen et film noir-spill som er veldig tro mot tegneseriens univers. Alt føles riktig fra første stund, hvor både musikken og de grafiske detaljene treffer blink. Katten John Blacksad blir hentet for å ordne opp etter at eieren av et boksesenter blir funnet død og et av boksetalentene er forsvunnet. Man vandrer rundt, trykker på alt som er for å finne ledetråder og finne ut hva som egentlig har skjedd. Dette har nok de fleste av oss sett før, men dette føles som den eneste riktige måten å omgjøre Blacksad-serien til et spill.

Jeg liker hvordan man nøster opp i saken med ledetrådene man finner, og plottet er tro mot opphavet. John Blacksad har aldri hatt en stemme før, og jeg må medgi at jeg virkelig liker den stemmen han har fått. Stemmeskuespillet er ikke noen Oscar verdig men det fungerer, og figurene er sjarmerende.

Måten man snakker med folk er også noe jeg vil ta med som positivt. Her får man ulike valg mens tiden tikker ned slik at man blir "tvunget" til å velge det svaret som faller en mest naturlig uten tid til å tenke. Jeg har inntrykk av at valgene man gjør forandrer litt på historien og at noen av disse kan ha en viss innvirkning på hva som skjer på slutten.

Men. Alle kriminalfortellinger har en slemming. En skurk, en forbryter, en sjarlatan. I Blacksad: Under the Skin heter banditten "teknisk svikt" og dette spillet er virkelig fullt av det. Til randen. Den absolutt ytterste randen.

Da jeg først skulle starte spillet måtte jeg laste ned en diger oppdatering. Akkurat hva slags forbedringer denne inneholder kunne jeg tenkt meg å vite, for jeg klarer virkelig ikke å se for meg at dette kan bli noe særlig verre enn det er. Det skal nemlig sies at Microïds har sluppet et særdeles uferdig produkt som jeg ikke trodde at skulle være mulig å utgi i 2019.

Den enkle kontrollen er svak fra første stund. Man beveger Blacksad rundt med styrespaken, men bevegelsene er hakkete og responderer sakte. Multipliser dette inn med "usynlige vegger" som stopper deg omtrent overalt, og kalkulatoren din skriver ut en lapp hvor det står frustrasjon med store bokstaver. Meningen er å utforske omgivelsene, og da er det håpløst at man ikke når fram til bokhylla man har lyst til å kikke nærmere på.

Det dukker opp symboler som forteller at du kan trykke på en knapp for å se på noe, men man må stå helt riktig for at dette skal skje. Kombinerer man dette med forrige avsnitt får man et produkt som begynner å ligne på uspillbart.

Av og til roter Blacksad seg opp i trøbbel, og man må navigere seg ut av situasjonene i hurtigsekvenser hvor man må tenke raskt og trykke på de rette knappene til rett tid. I disse situasjonene skjer det veldig mye på en gang, og spillet hakker, sliter og registrerer ikke alt jeg gjør. Jeg var borti en sekvens som frøs spillet hver gang jeg trykket på feil knapp, og det må være lov å si at det er rimelig nådeløst.

Du kan få deg en på snørra om du ikke er kvikk, men er du for kvikk henger ikke spillet med!

Ingenting flyter spesielt pent, og det er ikke så mye som ser pent ut heller. Teksturene dukker opp lagvis i tide og utide, og av og til er det flere av lagene som uteblir. Dette legger en forkludrende dis over hele skjermen, og alt blir uleselig og stygt. Av og til står slips, hatter og frakker til alle kanter, antrekkene blir med over fra en scene til en annen hvor de egentlig ikke skulle ha vært. Ansiktsuttrykkene til figurene er stort sett platte og tomme, og munnen beveger seg sjeldent i samsvarende takt som talen.

Som om ikke dette var nok, så har dette spillet ekstreme lastetider som jeg ikke har sett maken til på minst 20 år. Selvfølgelig er Blacksad: Under the Skin også et spill som kræsjer og tvinger konsollen ned i knestående før det må startes på nytt. Og dette skjer flere ganger i timen. Jeg tok meg bryet med å ta tiden fra man trykker på spillikonet på Switch-menyen til tittelskjermen er ferdig lastet og man kan trykke seg videre. Ett minutt og 36 sekunder tok det i følge min stoppeklokke. Og så skal det sies at spillet skal laste enda mer etter at man har gjort valgene på hovedskjermen, før man får lov til å spille.

Dette er et vanlig syn i Blacksad: Under the Skin

Men likevel så har jeg vært standhaftig og forsøkt å komme meg gjennom dette makkverket. Jeg hadde så inderlig lyst til å like dette spillet, og ga det nye sjanser hele tiden. Helt til jeg nådde et punkt hvor spillet kræsjet (igjen). Jeg fyrte det opp igjen, måtte se gjennom den samme sekvensen bare for å se at spillet kræsjer på eksakt samme punkt igjen. Og igjen, og igjen. Spillet har låst seg i en evig limbo, og det er rett og slett ingenting jeg kan gjøre for å forhindre det. Dermed kom jeg aldri helt til slutten, og jeg fikk aldri vite hvordan det endte. Dette er timer av livet mitt jeg ikke får tilbake.

Det er rett og slett trist å se hvor elendig Blacksad: Under the Skin kjører på Switch. Jeg gjorde et kjapt søk for å se om spillet kjører bedre på de andre konsollene, men det virker ikke slik. Microïds, Pendulo Studios, YS Interactive og hvem enn det er som er innblandet i dette elendige skrotet burde virkelig skamme seg. Med tanke på hvor tro spillet er mot tegneserien og hvor riktig alt er, er det rett og slett bare veldig trist at alt skal overskygges av tekniske problemer, feil og slurv. Dette spillet skulle aldri vært utgitt i sin nåværende form.

"Hallo, kan jeg vennligst få pengene mine tilbake?"

Jeg gikk til oppgaven med relativt lave forventninger, men tenkte at jeg måtte gi det et forsøk siden jeg er en tilhenger av tegneserien. Spillet i seg selv hadde stått til en solid karakter, men alt dette evige tekniske trøbbelet ødelegger alt som er av opplevelse og inntrykk. Beklager, Blacksad, jeg kunne ønske at jeg kunne gi deg sjueren eller åtteren din, men det går rett og slett ikke. Unnskyld.