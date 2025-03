Blade Runner 2099 vil være nærmere originalfilmen enn Denis Villeneuves oppfølger

Blade Runner 2099 Serien har kanskje ikke et lanseringsvindu ennå, men vi forventer at den kommer snart. Serien utspiller seg etter hendelsene i originalfilmen og Denis Villeneuves Blade Runner 2049, og det ser ut til at denne Amazon Prime-serien henter sin hovedinspirasjon fra den første filmen.

I en samtale med Variety kunne ikke skuespilleren Tom Burke avsløre mye om sin rolle i serien, men han kommenterte estetikken. De vil være "mye nærmere estetikken i den første filmen enn den andre filmen", sa han.

Den vil også handle om hva som gjør et menneske til et menneske, i likhet med begge de to foregående filmene. "Det har mye å gjøre med det som ligger i kildematerialet i filmen, nemlig hva som gjør noen til mennesker og hva som gjør noen til ikke-mennesker. Eller når noen krysser en terskel," la Burke til. "Kan vi virkelig ha en fullverdig forståelse av menneskeheten uten å være veldig bevisste på våre egne doble sider? Vi har alle evnen til å gjøre både det onde og det gode. Jeg antar at alle sjangre gjør det til en viss grad, men jeg føler at moralen og alt det der er så godt håndtert i 'Blade Runner'-verdenen. Den har subtiliteter og nyanser som jeg ikke tror at all sci-fi nødvendigvis alltid har."

Blade Runner 2099 er fortsatt i stor grad et mysterium for oss, men i fjor ble innspillingen avsluttet, så forhåpentligvis kan vi snart høre mer om når vi kan forvente å se serien.