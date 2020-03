Blade Runner: Enhanced Edition annonsert

I 1997 utga Westwood Studios PC-spillet Blade Runner. Et point-and-click-spill, som var inspirert av Ridley Scotts Blade Runner-film fra 1982. Den gangen fikk spillet masse ros og solgte over en million eksemplarer.

Nå får vi snart muligheten til å spille det igjen. Nightdive studios, som står bak restaurerte utgaver av Turok: Dinosaur Hunter og System Shock, jobber nå med å gjøre det samme med Blade Runner. Kildekoden til spillet har gått tapt, men via Reverse Engineering lyktes de med å gjenskape koden og importere den i Nightdive Studios' KEX-spillmotor.

Studioets CEO Stephen Kick understreker overfor The Hollywood Reporter at Blade Runner i syn nye form fortsatt vil bevare sin originale essens:

"Blade Runner is still a jaw-dropping achievement on every level, so while we're using KEX to upgrade the graphics and respectfully elevate the gaming experience in a way you've never seen before, we're still preserving Westwood's vision and gameplay in all its glory."

Den nye versjonen heter altså Blade Runner: Enhanced Edition, og forventes å komme senere i år til PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch og Steam.

Spilte du originalen på 90-tallet?