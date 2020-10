Blade Runner: Enhanced Edition utsatt til 2021

Du ser på Annonser

Nightdive Studios jobber for øyeblikket på en restaurering av Blade Runner - Westwoods eventyrspill fra 1997 basert på suksessfilmen av samme navn.

Blade Runner: Enhanced Edition skulle egentlig komme senere i år, men nylig bekreftet Nightdive Studios' CEO Stephen Kick overfor Eurogamer at spillet er blitt utsatt til 2021.

"There have been some obstacles we've had to overcome in terms of the old technology the game uses. And our hunt for the original source code and assets have come up empty"

Vi vet ikke nøyaktig når det slippes neste år, men når Nightdive Studios en gang blir ferdige kommer de til å slippe det til PC, PlayStation 4, Xbox One og Nintendo Switch.