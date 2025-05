Blades of Fire får en demo snart

HQ

MercurySteams Blades of Fire skal slippes om litt over en uke, men før spillets offisielle lansering 22. mai vil vi kunne få tilgang til det litt tidlig via en demo, som bekreftet av spillets utvikler.

Hva denne demoen vil inneholde og når den vil slippes er foreløpig ukjent, men vi ser for oss at du får tilgang til et startområde samt muligheten til å smi noen tidlige våpen ved hjelp av spillets smiemekaniker.

Med bare kort tid igjen til lansering, kan vi også tenke oss at denne demoen vil komme veldig snart, for å gi folk tid til å prøve Blades of Fire før de bestemmer seg for om de vil kjøpe spillet eller ikke.

Blades of Fire lanseres 22. mai til PS5, PC og Xbox Series X/S.