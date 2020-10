Du ser på Annonser

Epic Games Store kjører Halloween-salg på mange gode spill akkurat nå. Og nå har de også annonsert at vi fra og med 29. oktober vil kunne laste ned både Blair Witch og Ghostbusters: The Video Game Remastered helt gratis, perfekt for Halloween-feiringen.

Gjerne sjekk ut vår anmeldelse av Ghostbusters: The Video Game Remastered her og Blair Witch her mens du venter.