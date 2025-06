BLAST Austin Major-sluttspillet er satt

HQ

Vi er nesten på slutten av nok et Counter-Strike 2 Major-arrangement. Etter et par travle uker avsluttes Austin Major på slutten av denne uken, og med det tilfelle, av de 32 lagene som kvalifiserte seg til turneringen, er det nå bare åtte igjen, som hver av dem ønsker å løfte pokalen og også kreve hoveddelen av premiepotten på 1.25 millioner dollar.

Med bare åtte lag igjen i aksjon, kjenner vi nå den bekreftede Playoffs braketten for arrangementet. Det er syv kamper igjen å spille, og når det gjelder hvordan de vil bli strukturert, kan vi forvente følgende.

Kvartfinale:



Team Spirit vs. Mouz



Natus Vincere vs. Team Vitality



Furia vs. PaiN Gaming



FaZe Clan vs. The MongolZ



Semifinalene vil deretter følge og sette vinnerne av de to øverste kvartfinalene mot hverandre, og det samme for de to nederste, med vinnerne av de to semifinalene som går videre til den avgjørende store finalen, som vil bli avholdt 22. juni kl 20:30 BST / 21:30 CEST.

Når det gjelder hvem som er favoritt herfra, vil det ut fra de siste resultatene være utfordrende å gå mot Team Vitality, selv om Team Spirit og Furia gikk ubeseiret i den siste runden av etappespillet.