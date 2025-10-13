BLAST bekrefter de inviterte lagene til Rivals Hong Kong

HQ

Det er bare ett BLAST Premier -arrangement igjen i 2025-kalenderen, og denne turneringen er satt til å skje i november. Det vil skje mellom 12. og 16. i måneden, og det er en turnering som er planlagt for Hong Kong hvor $ 350,000 XNUMX vil være på linjen.

Kjent som BLAST Rivals Hong Kong, ettersom dette arrangementet er mindre enn en måned unna, nå er de inviterte lagene til arrangementet bekreftet, noe som betyr at vi kjenner de åtte troppene som vil kjempe om pengepremiene.

Totalt har fire lag blitt invitert takket være deres globale rangering, med The MongolZ, Team Vitality, Team Spirit, og Furia alle sikret seg en plass på denne måten. Når det gjelder de fire andre plassene, har disse blitt delt ut til wildcard-lag, med Team Falcons, Passion UA, PaiN, og Tyloo sikre plasser.

Den offisielle braketten og tidsplanen for arrangementet har ennå ikke blitt delt, men av disse åtte troppene, hvem tror du vil gå distansen og vinne?