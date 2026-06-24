BLAST Bounty sesong 2 2026: 9z Team trekker seg på grunn av en endring i tidsplanen

HQ

Om mindre enn en måned arrangerer BLAST Premier nok en stor Counter-Strike 2 -turnering, da BLAST Bounty sesong 2 for 2026 skal finne sted mellom 21. juli og 2. august.

Nylig omtalte vi turneringen for å presentere de bekreftede lagene som skal delta, men den rapporten er nå litt utdatert ettersom ett lag har trukket seg på grunn av en endring i tidsplanen.

9z Team vil ikke lenger delta i BLAST Bounty Season 2-turneringen, og Nemiga skal ta lagets plass i turneringen. BLAST forklarer situasjonen enkelt som en «endring som følge av oppdateringer i 9z' lagplan.»

En slik endring er ikke uvanlig i moderne e-sport innen « Counter-Strike 2 », da det rett og slett er for mange arrangementer for lagene å forplikte seg til, og noen ganger trekker organisasjoner seg for å gi spillerne hvile, for å delta i en turnering de allerede hadde forpliktet seg til før en endring i timeplanen, eller for å gjøre endringer i spillerstallen – listen over årsaker er lang. Kort sagt: Ikke forvent at dette vil påvirke 9z Teams planer i fremtiden.