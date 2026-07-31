BLAST Bounty sommeren 2026: Lagene « Spirit og «Mouz» går videre til semifinalene

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Det blir et travelt helg i e-sportverdenen, ikke minst fordi BLAST Bounty Summer 2026-turneringen fortsatt pågår og vil nå sin avslutning i løpet av de kommende dagene. Halvparten av kvartfinalekampene i sluttspillet er allerede avgjort, noe som betyr at vi kjenner halvparten av lagene i semifinalen.

Etter å ha knust Team Liquid med 2–0, har Team Spirit gått videre til neste runde og sikret seg dermed sin enorme premie. På samme måte tok Mouz seg av 3DMax i en jevnere kamp som endte 2–1, noe som betyr at også dette laget skal konkurrere i neste etappe.

Når det gjelder den eksakte seedingen for semifinalene, vil vi ikke vite dette før de andre kvartfinalekampene er avsluttet og draft-showet finner sted etterpå. Her vil lagene med lavere rangering kunne velge sin motstander blant de høyere rangerte lagene.

Når vi ser på dagens kamper, er oppsettet for de to siste kvartfinalekampene som følger.