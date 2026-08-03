BLAST Bounty sommeren 2026: Mouz ble kåret til mester etter å ha slått Team Spirit i finalen

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Selv om mye av oppmerksomheten i e-sportverdenen den siste helgen var rettet mot Esports World Cup, slik det ofte er tilfellet om sommeren generelt i disse dager, var det også et annet stort arrangement som sto i fokus, da BLAST Bounty Summer 2026 også gikk mot slutten.

Etter den lukkede kvalifiseringen som fant sted uken før, ble hovedsluttspillet avholdt i helgen, der de åtte kvalifiserte lagene kjempet om å skrive seg inn i historiebøkene.

Til tross for at « Team Spirit var favoritten til å vinne turneringen – både fordi de for øyeblikket er det høyest rangerte laget i verden og fordi de hadde den største premiesummen – klarte ikke laget å nå helt til topps. Deres innsats ble stoppet ved den siste hindringen av « Mouz, som beseiret « Team Spirit i finalen med 3–1.

Dette resultatet betyr at Mouz drar hjem med 267 000 dollar i premiepenger, men det har også sikret seg en komfortabel posisjon før EWC-turneringen « Counter-Strike 2, som går av stabelen 12.–23. august og hvor 32 lag skal kjempe om en andel av 2 millioner dollar.