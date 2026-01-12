esports
Counter-Strike 2
BLAST Bounty Winter 2026: 32-delsfinalene er avgjort
Spillene begynner 13. januar og varer til 16. januar.
Det er nesten tid for årets første store Counter-Strike 2 -turnering å begynne. Arrangementet BLAST Bounty Winter 2026 starter så snart i morgen, 13. januar, hvor vi får se 32 lag som begynner sin kampanje for å løfte pokalen og tjene litt premiepenger underveis.
Formatet er ordnet slik at før hovedarrangementet med åtte lag skjer fra slutten av neste uke, er det først en lukket kvalifiseringskamp som må krysses av, en hendelse som vil redusere de 32 lagene til bare åtte gjenstår. Dette skjer gjennom to runder med utslagskamper, der lagene må vinne og vinne igjen for å bli et av de få som går videre. Nå som 32-delsfinalene er avgjort, kan du se åpningskampene her.
Alle kampene i 32-delsfinalene:
- Furia vs. 9ine
- Team Falcons vs. Ecstatic
- Team Vitality vs. Virtus.pro
- Aurora Gaming vs. HOTU
- Team Spirit vs. Sinners Esports
- Team Liquid vs. Ninjas i pyjamas
- Natus Vincere vs. Monte
- Astralis vs. Fnatic
- Heroisk vs. NRG
- 3DMax vs. Inner Circle Esports
- PaiN Gaming vs. BetBoom Team
- FaZe Clan vs. Eyeballers
- Parivision vs. ENCE
- Gentle Mates vs. M80
- GamerLegion vs. Passion UA
- FUT Esports vs. OG
Hvem tror du kommer til å stå distansen?