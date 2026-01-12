BLAST Bounty Winter 2026: 32-delsfinalene er avgjort

HQ

Det er nesten tid for årets første store Counter-Strike 2 -turnering å begynne. Arrangementet BLAST Bounty Winter 2026 starter så snart i morgen, 13. januar, hvor vi får se 32 lag som begynner sin kampanje for å løfte pokalen og tjene litt premiepenger underveis.

Formatet er ordnet slik at før hovedarrangementet med åtte lag skjer fra slutten av neste uke, er det først en lukket kvalifiseringskamp som må krysses av, en hendelse som vil redusere de 32 lagene til bare åtte gjenstår. Dette skjer gjennom to runder med utslagskamper, der lagene må vinne og vinne igjen for å bli et av de få som går videre. Nå som 32-delsfinalene er avgjort, kan du se åpningskampene her.

Alle kampene i 32-delsfinalene:



Furia vs. 9ine



Team Falcons vs. Ecstatic



Team Vitality vs. Virtus.pro



Aurora Gaming vs. HOTU



Team Spirit vs. Sinners Esports



Team Liquid vs. Ninjas i pyjamas



Natus Vincere vs. Monte



Astralis vs. Fnatic



Heroisk vs. NRG



3DMax vs. Inner Circle Esports



PaiN Gaming vs. BetBoom Team



FaZe Clan vs. Eyeballers



Parivision vs. ENCE



Gentle Mates vs. M80



GamerLegion vs. Passion UA



FUT Esports vs. OG



Hvem tror du kommer til å stå distansen?