BLAST Bounty Winter 2026: De åtte siste lagene er klare

Closed Qualifier -delen av BLAST Bounty Winter 2026 Counter-Strike 2 -turneringen er i bøkene. De totalt 32 deltakende lagene har blitt redusert til en brøkdel av sin størrelse, med bare åtte lag igjen i kampen om trofeet og premiepengene.

Selve sluttspilldelen av turneringen starter 22. januar, med kvartfinaler 22. og 23. januar, semifinaler 24. januar og den store finalen 25. januar, og her er de åtte lagene som fortsatt er i live i turneringen.



Furia



Team Falcons



Team Vitality



GamerLegion



Team Spirit



Team Liquid



Parivision



Heroic



Vi kjenner ennå ikke tidsplanen for sluttspillet, da dette vil bli bekreftet 21. januar kl. 19:00 GMT/20:00 CET når neste utkastshow finner sted, men det vi vet er at ved å være de høyestseedede lagene som er igjen i arrangementet, Furia, Team Vitality, Team Falcons, og Team Spirit vil ikke møte hverandre i kvartfinalen, ettersom de vil bli matchet med ambisiøse overlevende med lavere seeding.