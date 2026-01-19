Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
esports
Counter-Strike 2

BLAST Bounty Winter 2026: De åtte siste lagene er klare

Trekningen for å arrangere sluttspillet vil skje 21. januar.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Closed Qualifier -delen av BLAST Bounty Winter 2026 Counter-Strike 2 -turneringen er i bøkene. De totalt 32 deltakende lagene har blitt redusert til en brøkdel av sin størrelse, med bare åtte lag igjen i kampen om trofeet og premiepengene.

Selve sluttspilldelen av turneringen starter 22. januar, med kvartfinaler 22. og 23. januar, semifinaler 24. januar og den store finalen 25. januar, og her er de åtte lagene som fortsatt er i live i turneringen.


  • Furia

  • Team Falcons

  • Team Vitality

  • GamerLegion

  • Team Spirit

  • Team Liquid

  • Parivision

  • Heroic

Vi kjenner ennå ikke tidsplanen for sluttspillet, da dette vil bli bekreftet 21. januar kl. 19:00 GMT/20:00 CET når neste utkastshow finner sted, men det vi vet er at ved å være de høyestseedede lagene som er igjen i arrangementet, Furia, Team Vitality, Team Falcons, og Team Spirit vil ikke møte hverandre i kvartfinalen, ettersom de vil bli matchet med ambisiøse overlevende med lavere seeding.

Counter-Strike 2

Relaterte tekster

0
Counter-Strike 2Score

Counter-Strike 2
ANMELDELSE. Skrevet av Patrik Severin

Patrick har fortsatt med å desarmere bomber, redde gisler og kjøpe obskøne mengder våpen i denne oppfølgeren til det klassiske spillet.



Loading next content