BLAST Bounty Winter 2026: FaZe Clan blant lagene som allerede er slått ut

Den første dagen av BLAST Bounty Winter 2026 er i bøkene. I løpet av uken vil vi se mye av handlingen skje, der 32-lagsgruppen vil bli stadig krympet og halvert til bare 16 lag gjenstår. I løpet av 13.-16. januar vil det bli spilt fire kamper per dag, der fire lag vil bli bekreftet å gå videre og fire vil bli eliminert og sendt hjem. Ettersom en av disse dagene er i boks, vet vi allerede om noen utslag og avansementer.

Den 13. januar så de fire kampene Aurora Gaming beseire HOTU 2-1, Astralis overvinne Fnatic 2-1, FUT Esports slå ut OG 2-0, og på en veldig overraskende måte klarte Eyeballers å slå FaZe Clan i en 2-1-affære også. Jepp, på konkurransens første dag, i den første konkurransen i 2026-sesongen, ble FaZe Clan slått ut av turneringen og må nå vente til IEM Krakow for å få sjansen til å gjenvinne noe av æren.

Ettersom formatet på BLAST Bounty innebærer at de lavere seedede lagene velger sine motstandere, vet vi ikke den nøyaktige kamprekkefølgen for åttendedelsfinalene før alle åttendedelsfinalene er ferdigspilt på fredag, men vi kjenner i det minste tidsplanen for dagens kamper.

BLAST Bounty Winter 2026 - 14. januar kamper: