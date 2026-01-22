BLAST Bounty Winter 2026: Sluttspillets kvartfinalekamp er låst inn

HQ

Vi har måttet vente noen dager på BLAST Bounty Winter 2026 for å fortsette etter slutten av den lukkede kvalifiseringsdelen, men heldigvis vil handlingen ta seg opp igjen i ettermiddag. Sluttspillet er snart i gang, og om noen timer spilles de to første av de totalt fire kvartfinalene, mens de to andre spilles i morgen.

Kampene ble bekreftet i går kveld på Draft Show, der de lavere seedede lagene fikk velge hvilket høyt seedet lag de hadde lyst til å møte. I den forbindelse har vi noen store oppgjør, som du kan se nedenfor sammen med tidspunktene og datoene for når de vil skje.

Oppgjørene i kvartfinalene i sluttspillet:



Team Falcons vs. Team Liquid 22. januar kl. 15:00 GMT/16:00 CET



Furia vs. Heroic 22. januar kl. 18:00 GMT/19:00 CET



Team Vitality vs. GamerLegion 22. januar kl. 15:00 GMT/16:00 CET



Team Spirit vs. Parivision den 22. januar kl. 18:00 GMT/19:00 CET



Det er et enkelt eliminasjonsformat nå, så du vinner og går videre eller taper og drar hjem, og semifinalene blir også seedet av et draft-lignende system som vil bli presentert etter at kvartfinalene er ferdigspilt. Vi vet hvem som vinner i løpet av helgen.