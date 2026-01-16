BLAST Bounty Winter 2026: Team Falcons og Team Liquid går videre, mens NIP er eliminert

HQ

Det er nesten på tide å begynne den fjerde og siste dagen av Round of 32-handlingen på BLAST Bounty Winter 2026, en dag som vil by på fire kamper til Counter-Strike 2 konkurranse. Men før vi ser på de planlagte kampene, la oss oppsummere hendelsene på dag tre og hvilke lag som overlevde og hvilke som ble sendt hjem.

For det første var det noen få store navn som stanset billetten til åttendedelsfinalen, inkludert Team Falcons, Team Liquid, Gentle Mates, og deretter også Inner Circle Esports. Det var ikke mange overraskelser her, ettersom noen av de større organisasjonene som ble eliminert ble slått ut av like store lag, med Ninjas in Pyjamas som ble sendt hjem av Team Liquid og M80 som falt til Gentle Mates. De to andre elimineringene inkluderte Ecstatic i hendene på Team Falcons, og 3DMax av Inner Circle Esports.

Vi vil ikke vite tidsplanen for åttendedelsfinalen før de siste kampene er fullført, ettersom Bounty -formatet innebærer at lagene velger sine rivaler. Denne utvelgelsesprosessen er imidlertid nær, ettersom de fire siste kampene vil starte veldig snart.

Kampprogram for dag 4 i åttedelsfinalene:



Parivision vs. ENCE



Team Spirit mot Sinners



PaiN Gaming mot BetBoom Team



Furia vs. 9ine



Hva er dine spådommer for dagens kamper?