BLAST endrer dato for Slam Dota IV-arrangementet for å unngå Fissure Playground #2-turneringen

HQ

Turneringsarrangør BLAST har avslørt at den kommende BLAST Slam Dota IV nå vil skje på litt forskjellige datoer, alt som en del av turneringsarrangørens innsats for å unngå å kollidere med Fissure Playground #2 -arrangementet.

De nye datoene for turneringen vil se gruppespillet skje online mellom 14. og 19. oktober, i stedet for de opprinnelig planlagte datoene mellom 28. oktober og 2. november. Sluttspillet vil fortsatt skje som planlagt mellom 7. og 9. november og personlig på Singapore Indoor Arena i Singapore.

Som forklart av BLAST: "Denne avgjørelsen kommer etter tett konsultasjon med lag, partnere og andre turneringsarrangører. Overlappingen ville ha skapt utfordringer for spillere som konkurrerer i begge arrangementene, og vi har jobbet hardt i kulissene for å finne en løsning som fungerer for alle involverte.

"Ved å flytte gruppespillet online og justere datoene, sikrer vi at lagene har muligheten til å delta i begge turneringene uten kompromisser hvis de ønsker det."

BLAST forklarer også at de samarbeider med andre turneringsarrangører for å planlegge fremtidige arrangementer bedre og for å "gi lagene den beste muligheten til å delta på flere arrangementer og samtidig sikre optimale konkurranseforhold."