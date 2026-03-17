BLAST låser datoer for fire av sine 2028 Counter-Strike 2 turneringer

Vi har ennå ikke kommet så langt i 2026-sesongen for konkurrerende Counter-Strike 2, men mange av turneringsarrangørene ser fremover, inkludert BLAST, som nå har lagt fast dato ene for mange av sine arrangementer i 2028-sesongen.

Totalt kan vi forvente hele seks turneringer i det kalenderåret, hvorav fire av dem vil finne sted før sommeren. Det er uklart når de to andre vil finne sted, men ettersom sommeren ofte domineres av en friperiode for lag og spillere og Esports World Cup, må vi anta at de to siste arrangementene vil finne sted på høsten eller til og med vinteren.

Slik det ser ut, her er når BLAST har til hensikt å være vertskap for sine 2028-arrangementer :



10.-24. januar



21. februar-6. mars



3.-17. april



1.-15. mai



Det skal sies at disse datoene kan endre seg, og det gjør de ofte, i et forsøk fra de ulike turneringsarrangørenes side på å finne plass til hverandre i den stadig mer hektiske CS2-kalenderen. Det ville være overraskende om det blir store endringer, men kanskje en ukes forskjell her eller der kan skje etter hvert som vi nærmer oss hver turnering. På samme måte kan du forvente å få informasjon om sted og vertskap mye nærmere hvert arrangement.