BLAST legger frem planene for CS2-kalenderen 2027, med en planlagt investering på 10 millioner dollar

BLAST har lagt planer om å øke investeringene i en verden av Counter-Strike 2 esports, alt som en del av arbeidet med å oppdatere formatene og "for å levere en mer bærekraftig og premium opplevelse for lag, spillere og fans."

Som programdirektør for BLAST Premier, Anne Banschbach, forklarer, er målet å satse ytterligere på LAN-turneringer, å ha en sterkere innvirkning på Valve Ranking System, å fjerne hovedkamper på nettet og å sørge for at de viktigste kampene spilles på store scener rundt om i verden.

For å oppnå dette kan du forvente flere veier inn i BLAST-økosystemet, innføring av akseptavgifter og større investeringer i gjestfrihet for lag og spillere, pluss en forbedret kalender som skal legge til rundt 50 timer med sendinger som fansen kan glede seg over.

Til syvende og sist vil dette gi rundt 3 millioner dollar i premiepenger i løpet av 2027-sesongen, i tillegg til at lag og spillere blir belønnet for sine prestasjoner på hvert arrangement. Det skal gjøre det mer givende og ønskelig for de største lagene rundt om i verden å konkurrere i BLAST-arrangementer.

Ser vi på kalenderen for 2027, inkluderer de planlagte arrangementene og bekreftede stedene for en håndfull følgende :