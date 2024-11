BLAST legger ut oppdatert 2025 Rainbow Six: Siege konkurransekalender

HQ

Nå som vi nærmer oss slutten av konkurransesesongen 2024 på Rainbow Six: Siege, har arrangøren BLAST rettet oppmerksomheten mot sesongen 2025 og de endringene den vil innebære.

En slik endring er en oppdatert sesongstruktur som fortsatt vil se handling som begynner i mai med et Kick-off -arrangement, alt før det løper til februar når neste Six Invitational vil bli avholdt. I mellomtiden kan vi forvente at Stage 1 vil skje fra juni til juli, et "tredjepartsarrangement" som nesten helt sikkert er Esports World Cup i august, mens Stage 2 skjer i august til oktober, en Major nok en gang i november, før Regional Finals i desember, mens Last Chance -kvalifiseringer for Six Invitational finner sted i desember og januar. Deretter blir det Challenger Series action i mars og utover i lavsesongen igjen.

Ellers vil den store endringen være en konsolidering av de ni regionale ligaene i fire mer dedikerte sektorer. Europa, MENA og Tyrkia vil alle spille i den samme EML-ligaen, mens Nord-Amerika og Mellom-Amerika vises i NAL, Brasil og Sør-LATAM i SAL, og til slutt en fjerde liga som samler Japan, Korea, Oseania og Asia som er kjent som APL. Årsaken til denne endringen er å fokusere innsatsen og "levere konkurranse på høyeste nivå".

Med et nytt regionalt ligaoppsett lurer du kanskje på hvordan disse vil spille inn i de ulike regionale turneringene. Vi har blitt fortalt at Stage 1 og Stage 2 Playoffs vil sende de beste lagene til Regional Finals, mens de fire beste lagene fra hver region fra Stage 2 Playoffs deltar på Major i november. Den eneste forskjellen vil være i APL, der det også vil være en Major Qualifications bracket mellom Playoffs og Major, der de fire deltakende lagene vil bli avgjort.

Hvis vi ser på Six Invitational, vil de deltakende lagene inkludere vinneren av Major, de fire regionale mesterne, de fire vinnerne av Last Chance, og de 11 beste lagene basert på den globale stillingen.

Til slutt, i henhold til R6 Share partnerlag, vil hver region ha fem partnerlag, og når det gjelder hvem det er, kan du se dem på bildet nedenfor.