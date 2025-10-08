BLAST lover oppdateringer for Premier Counter-Strike 2 -banen i 2026 og fremover

HQ

Å være en Counter-Strike 2 profesjonell spiller er et ganske travelt liv, spesielt for de som er på toppen av kretsen. Det er mye reising rundt om i verden for å konkurrere i de forskjellige arrangementene, hvorav mange skjer på ukentlig basis, og vanligvis er det begrenset med pauser eller til og med online-arrangementer der spillerne kan lade opp. Dette designet betyr at spillerne som reiser mye, må bli tatt vare på hvis de skal prestere etter beste evne, og det er tydelig at mange er misfornøyde med måten BLAST håndterer denne siden av virksomheten på.

Turneringsarrangøren har publisert et brev der de skriver at de har hørt tilbakemeldingene og har til hensikt å forbedre måten de tar vare på spillerne og lagene sine fra og med 2026.

Denne endringen vil innebære mange forbedringer, det være seg ekstra innkvartering for konkurrerende lag, en oppgradering av catering, en retur av spillerlounger der stjernene kan slappe av mellom kampene, bedre trenerstøtte og -verktøy, en gjennomgang av transportmetodene og til og med en utvidelse av spillermanagerens tilstedeværelse.

Disse endringene vil skje over hele verden på BLAST-arrangementer, men på Malta Studio kan vi også forvente fast lokalt personale og en oppfriskning av overnattingstilbudet.