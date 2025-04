BLAST navngir de 16 inviterte lagene til Austin Major

HQ

En av de neste store Counter-Strike 2 -turneringene vil ta handlingen til Austin, Texas, for en BLAST-drevet Major som skjer i juni. Hovedarrangementet vil løpe fra 2. juni til 22. juni, med hele 1.25 millioner dollar på linjen for de 32 lagene å kjempe om. I forkant av at dette finner sted, vil det være en haug med kvalifiseringskamper som skjer rundt om i verden for å fylle 16 spor på det enorme arrangementet, og ja dette betyr at de andre 16 sporene blir gitt til inviterte lag. Vi vet nå hvem disse er.

BLAST har bekreftet at de åtte lagene som har mottatt direkte invitasjon til den andre fasen av turneringen (den som følger kvalifiseringskampene) er følgende :



FaZe Clan



3DMax



Team Falcons



Virtus.pro



PaiN Gaming



M80 Esports



Furia



MiBR



De øvrige åtte lagene er direkte kvalifisert til tredje runde, noe som betyr at de unngår en eliminasjonsrunde. Disse lagene er :



Team Vitality



Mouz



Team Spirit



Aurora



G2 Esports



Natus Vincere



The MongolZ



Team Liquid



Med disse lagene på plass, tror du noen av dem allerede er favoritter til å gå hele veien?