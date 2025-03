BLAST og Krafton går sammen for å utvide PUBG-esport

HQ

BLAST var en gang mest kjent for sitt engasjement i den konkurransedyktige Counter-Strike 2 -scenen, men siden den gang har den utvidet seg til å tilby Dota 2, Rainbow Six: Siege, og til og med PUBG: Battlegrounds handling også. Når vi snakker om dette, har turneringsarrangøren kunngjort et partnerskap med Krafton som har til hensikt å se utvidelsen og veksten av konkurransedyktig PUBG i EMEA- og nordamerikanske regioner.

Partnerskapet vil se BLASTs nettverk og produksjonskapasitet som brukes til å være vertskap for PUBG EMEA Championship (PEC) og PUBG Americas Series (PAS) i 2025, med begge arrangementene med en kjøttfull premiepott på $ 50,000 XNUMX for lag å kjempe om.

I tillegg til dette vil Krafton lansere PUBG Players Tour, som også vil bli drevet av BLAST i EMEA- og NA-regionene. Dette vil være et grasrotarrangement som også vil være den første offisielt støttede tredjepersons perspektivturneringen siden 2018.

BLASTs senior esports kommersielle leder Scott Appleton uttalte om partnerskapet med Krafton: "Hos BLAST er vi stolte av å jobbe med de beste spillutgiverne og de mest populære esports-titlene. Å legge til Krafton og PUBG: Battlegrounds utvider og styrker vår portefølje av økosystemer ytterligere. Vi gleder oss til å vise frem de beste PUBG-esportslagene over hele Europa og Amerika i år og bidra til å utvide konkurransescenen ytterligere i fremtiden."

PEC og PAS vil være vertskap for åpne kvalifiseringskamper fra 3. mars, med sluttspill og en siste sjanse-fase planlagt før den store finalen i slutten av mars.