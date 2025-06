BLAST og Malta inngår avtale om å gjøre landet til en av de fremste destinasjonene for Counter-Strike 2 i tre år

HQ

Malta har lenge vært et kjent stoppested for alt som har med konkurranser å gjøre Counter-Strike, ettersom landet i årevis har fungert som det foretrukne reisemålet for ESL Pro League -sesongene. Dette har imidlertid siden utvidet seg utover sine solfylte kyster, og nå ønsker BLAST å sveve inn og kreve Malta for seg selv.

En treårig avtale er signert mellom turneringsarrangøren og Maltas regjering for å se landet bli et CS2-knutepunkt i overskuelig fremtid. Dette vil se vertskapet for minst ni internasjonale turneringer, inkludert fra BLAST Premier og Slam kretser, alt mens BLAST setter opp og etablerer et permanent esports kringkastingsanlegg i landet også.

Dette starter med BLAST Premier Bounty S2 i august, som vil bringe 32 av de beste lagene fra hele verden til landet for å kjempe om en del av en premiepott på 500,000 XNUMX dollar.

BLASTs administrerende direktør Robbie Douek uttalte om dette samarbeidet: "Vårt partnerskap med GamingMalta markerer en viktig milepæl for BLAST etter å ha sikret et flerårig partnerskap for å heve esports og spill på Malta. Vi er glade for å bringe live-produksjon, et nytt studio og konkurransedyktig underholdning til øya."