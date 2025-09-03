BLAST Open London: Sluttspillet er avgjort

HQ

Senere denne uken avsluttes en annen stor Counter-Strike 2 -turnering når BLAST Open London -arrangementet (også kjent som BLAST Open Fall 2025) avsluttes 7. september. Med arrangementet som snart avsluttes, vet vi nå sluttspillagene og hvordan de har blitt seedet inn i braketten.

Totalt gjenstår seks lag, hvorav to får øyeblikkelige bye-kamper, noe som betyr at de har tjent direkte kvalifisering til semifinalen. Når det gjelder kvartfinalekampene, er de seedet som følger :



Mouz vs. M80



FaZe Clan vs. G2 Esports



Vinnerne av disse kampene vil gå videre til å møte Team Vitality og Furia, med braketten ordnet som sådan :



Team Vitality vs. Vinneren av Mouz/M80



Furia vs. Vinneren av FaZe/G2



Det er ingen andre sjanser herfra og ut, noe som betyr at hver kamp er en knockoutkamp. Finalen er planlagt til kl. 15:00 BST søndag 7. september, med action som finner sted på OVO Arena Wembley. Vinneren vil tjene $ 150 000 i premiepenger, samt tre Frequent Flyer Tokens som vil bety at de vil tjene en større andel av den sesonglange premiepotten på 2 millioner dollar når den avsluttes i midten av november.