Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
esports
Counter-Strike 2

BLAST Open London: Sluttspillet er avgjort

Seks lag er fortsatt med i kampen om trofeet og en haug med premiepenger.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Senere denne uken avsluttes en annen stor Counter-Strike 2 -turnering når BLAST Open London -arrangementet (også kjent som BLAST Open Fall 2025) avsluttes 7. september. Med arrangementet som snart avsluttes, vet vi nå sluttspillagene og hvordan de har blitt seedet inn i braketten.

Totalt gjenstår seks lag, hvorav to får øyeblikkelige bye-kamper, noe som betyr at de har tjent direkte kvalifisering til semifinalen. Når det gjelder kvartfinalekampene, er de seedet som følger :


  • Mouz vs. M80

  • FaZe Clan vs. G2 Esports

Vinnerne av disse kampene vil gå videre til å møte Team Vitality og Furia, med braketten ordnet som sådan :


  • Team Vitality vs. Vinneren av Mouz/M80

  • Furia vs. Vinneren av FaZe/G2

Det er ingen andre sjanser herfra og ut, noe som betyr at hver kamp er en knockoutkamp. Finalen er planlagt til kl. 15:00 BST søndag 7. september, med action som finner sted på OVO Arena Wembley. Vinneren vil tjene $ 150 000 i premiepenger, samt tre Frequent Flyer Tokens som vil bety at de vil tjene en større andel av den sesonglange premiepotten på 2 millioner dollar når den avsluttes i midten av november.

Counter-Strike 2

Relaterte tekster

0
Counter-Strike 2Score

Counter-Strike 2
ANMELDELSE. Skrevet av Patrik Severin

Patrick har fortsatt med å desarmere bomber, redde gisler og kjøpe obskøne mengder våpen i denne oppfølgeren til det klassiske spillet.



Loading next content