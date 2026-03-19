BLAST Open Spring 2026: Furia, Aurora, NAVI og Falcons starter turneringen med seire

I den nærmeste tiden vil det være fullt fokus på BLAST Open Spring 2026 på Counter-Strike 2, ettersom den Rotterdam-baserte turneringen pågår frem til slutten av mars. I den forbindelse er gruppespillet i gang, og det har allerede blitt spilt fire kamper der fire lag har startet kampanjen med seier, mens fire lag har tapt og nå står overfor eliminering.

Gårsdagens kamper var helt dedikert til gruppe A, hvor vi så Furia beseire Tyloo 2-0, Aurora Gaming overvinne FaZe Clan 2-1, Natus Vincere slo B8 2-1, og til slutt, Team Falcons knuste NRG 2-0.

Disse resultatene setter nå opp neste del av den øvre braketten, hvor vi vil se Furia og Aurora møte hverandre og likeledes NAVI og Team Falcons. I henhold til den nedre braketten vil nå Tyloo og FaZe konkurrere om å unngå å bli eliminert, mens B8 og NRG gjør det samme.

I henhold til dagens kamper vil gruppe B være i fokus, og vi kan forvente at følgende kamper vil bli omtalt :