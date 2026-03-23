BLAST Open Spring 2026: Gruppespillet avsluttes i dag, og fire av seks sluttspillplasser er allerede besatt

HQ

Vi er i knasende tid for BLAST Open Spring 2026-turneringen som etter en hektisk helg med hendelser, bare åtte av de 16 deltakende lagene er i live. Så langt har fire av disse lagene slått sine sluttspillplasser, selv om seeding for sluttspillet fortsatt er på linjen, men de andre fire kjemper for å unngå eliminering og for å ta en av to gjenværende sluttspillbilletter.

Med dette som tilfelle er det fire kamper som skjer senere i dag, og alle har enorme konsekvenser. Her er kampene og hva hver kamp betyr.

Finale i øvre halvdel av gruppe A:



Aurora Gaming vs. Natus Vincere kl. 11:00 GMT/12:00 CET



Begge lagene er bekreftet til sluttspillet, men vinneren får en bye i første runde og en umiddelbar semifinaleplass i sluttspillet.

Gruppe A Nedre brakettfinale:



Team Falcons vs. Furia kl. 13:30 GMT/14:30 CET



Stor knockout-kamp der vinneren får en sluttspillplass og taperen blir eliminert.

Finale i øvre halvdel av gruppe B:



Team Vitality vs. Parivision kl. 16:00 GMT/17:00 CET



Begge lagene er bekreftet til sluttspillet, men vinneren får en bye i første runde og en direkte semifinaleplass i sluttspillet.

Gruppe B nedre halvdel finale:



Team Spirit vs. The MongolZ kl. 18:30 GMT/19:30 CET



Stor knockout-kamp der vinneren får en playoff-plass og taperen blir eliminert.

Hva forventer du av kveldens kamper?