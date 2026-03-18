BLAST Open Spring 2026: Her er åpningsprogrammet for turneringen i Rotterdam

Det er på tide for nok en stor Counter-Strike 2 -turnering å starte da mange av de beste lagene fra hele verden har reist til Rotterdam i Nederland for å konkurrere i BLAST Open Spring 2026-arrangementet. Denne turneringen vil pågå til 29. mars og serverer også $ 400,000 XNUMX i premiepenger, og når handlingen begynner i dag, kan du være nysgjerrig på hvordan de første kampene ser ut.

Før vi kommer til dem, er det verdt å si at de 16 deltakende lagene har blitt seedet i to grupper som er arrangert i en dobbel eliminasjonsbrakett. Dette vil redusere konkurransen fra 16 lag til bare seks lag, som vil konkurrere i det kommende sluttspillet. Her er åpningskampene.

Gruppe A (18. mars):



NRG vs. Team Falcons kl. 10:00 GMT/11:00 CET



Natus Vincere vs. B8 kl. 12:30 GMT/13:30 CET



Aurora Gaming vs. FaZe Clan kl. 15:00 GMT/16:00 CET



Furia vs. Tyloo kl. 17:30 GMT/18:30 CET



Gruppe B (19. mars):



Ninjas in Pyjamas vs. Parivision kl. 10:00 GMT/11:00 CET



Team Spirit vs. Team Liquid kl. 12:30 GMT/13:30 CET



The MongolZ vs. Mouz kl. 15:00 GMT/16:00 CET



Team Vitality vs. 9z Team kl. 17:30 GMT/18:30 CET



Hvem tror du kommer til å gå hele veien i BLAST Open Spring 2026?