esports
Counter-Strike 2

BLAST Open Spring 2026: Her er åpningsprogrammet for turneringen i Rotterdam

Mange av de beste Counter-Strike 2 -lagene drar til Nederland for å delta i den store turneringen.

Det er på tide for nok en stor Counter-Strike 2 -turnering å starte da mange av de beste lagene fra hele verden har reist til Rotterdam i Nederland for å konkurrere i BLAST Open Spring 2026-arrangementet. Denne turneringen vil pågå til 29. mars og serverer også $ 400,000 XNUMX i premiepenger, og når handlingen begynner i dag, kan du være nysgjerrig på hvordan de første kampene ser ut.

Før vi kommer til dem, er det verdt å si at de 16 deltakende lagene har blitt seedet i to grupper som er arrangert i en dobbel eliminasjonsbrakett. Dette vil redusere konkurransen fra 16 lag til bare seks lag, som vil konkurrere i det kommende sluttspillet. Her er åpningskampene.

Gruppe A (18. mars):


  • NRG vs. Team Falcons kl. 10:00 GMT/11:00 CET

  • Natus Vincere vs. B8 kl. 12:30 GMT/13:30 CET

  • Aurora Gaming vs. FaZe Clan kl. 15:00 GMT/16:00 CET

  • Furia vs. Tyloo kl. 17:30 GMT/18:30 CET

Gruppe B (19. mars):


  • Ninjas in Pyjamas vs. Parivision kl. 10:00 GMT/11:00 CET

  • Team Spirit vs. Team Liquid kl. 12:30 GMT/13:30 CET

  • The MongolZ vs. Mouz kl. 15:00 GMT/16:00 CET

  • Team Vitality vs. 9z Team kl. 17:30 GMT/18:30 CET

Hvem tror du kommer til å gå hele veien i BLAST Open Spring 2026?

Relaterte tekster

0
Counter-Strike 2Score

Counter-Strike 2
ANMELDELSE. Skrevet av Patrik Severin

Patrick har fortsatt med å desarmere bomber, redde gisler og kjøpe obskøne mengder våpen i denne oppfølgeren til det klassiske spillet.



