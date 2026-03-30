BLAST Open Spring 2026: Team Vitality fortsetter sitt terrorvelde med nok en seier

I en periode de siste årene var Team Vitality nesten urørlig i den konkurransedyktige Counter-Strike 2 -verdenen, og vant de fleste begivenhetene den deltok på og sikret seg en Intel Grand Slam og kom mesteparten av veien mot en back-to-back en også. Men så gikk det litt i stå, og formen falt fra hverandre i rundt et halvt år, noe som ga grunn til å spørre om dette "dynastiet" var over. Det var tydeligvis bare en hvilepause...

Etter å ha vunnet StarLadder Budapest Major i slutten av 2025 og deretter IEM Krakow i februar, er det franske laget nå tilbake på toppen igjen i et arrangement som arrangeres av en tredje arrangør. I løpet av helgen ble Team Vitality kronet til BLAST Open Spring 2026-mester etter å ha beseiret Natus Vincere i den store finalen på en overbevisende 3-0 måte.

I tillegg til dette beviste Team Vitality sin dominans ved å faktisk aldri slippe et kart i hele turneringen, være en ukuelig styrke og den ubestridte mesteren som er på vei hjem med $ 150,000 i premiepenger.

Når det gjelder hva som er neste for Team Vitality, vil det være ute etter å fullføre sin neste Grand Slam ved å dukke opp på IEM Rio fra 13. april, så lykke til til alle som er seedet mot det franske laget ... Hvis det ikke klarer å fullføre oppgaven på dette kommende arrangementet, kommer IEM Atlanta 11. mai også.

Har du stilt inn på BLAST Open Spring 2026-arrangementet?