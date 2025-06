BLAST Premier Rivals er på vei til Hong Kong i november

HQ

BLAST Premier BLAST Premier Rivals har kunngjort at de i november vil ta den konkurransedyktige Counter-Strike 2 -handlingen til Asia for å være vertskap for et stort arrangement i Hong Kong.

Den kommende BLAST Premier Rivals turneringen er på vei til regionen, for det som vil være det største esportsarrangementet til dags dato, et som til og med har en "M" merkebetegnelse fra Hong Kong-regjeringens Major Sports Events Committee, og sier at dette vil "betydelig forbedre Hongkongs internasjonale image som en fremste destinasjon for sport og underholdning."

Arrangementet vil være en av de siste store CS2-turneringene i kalenderåret, da det skal avholdes mellom 12. og 16. november. Valget av arena er Hong Kongs AsiaWorld-Arena, og det er nevnt at arrangementet vil tilby 1 million dollar i premiepenger som kan vinnes, med åtte lag til stede, hvorav fire kvalifiserer seg gjennom Valves Regional Standings og fire som tjener plasser fra sine respektive regioner; Europa, Nord-Amerika, Sør-Amerika og Asia.