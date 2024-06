BLAST presenterer et helt nytt Counter-Strike-format i 2025

HQ

BLAST vil sprenge åpen (beklager) den typiske konkurransedyktige Counter-Strike -formelen som vi har blitt vant til. Turneringsarrangøren har avslørt sine planer for 2025-sesongen og hvordan den nå vil bruke et format som er betydelig annerledes.

Kalenderen spenner over tre typer arrangementer. I Bounty -arrangementene vil 32 lag konkurrere i en gameshow-lignende struktur der de vil forsøke å heve dusøren på hodet i et forsøk på å vinne en større del av den totale premiepotten. Det blir 31 kamper og 95 timer med Bounty action for hvert arrangement, med to arrangementer planlagt for 2025, det første mellom 12. og 26. januar og det andre mellom 4. og 17. august, begge med online- og studioelementer.

Det andre arrangementet vil være Open. Dette er de mer tradisjonelle store arenaarrangementene som samler 16 lag fra regioner over hele verden, med til sammen 29 kamper og 89 timer med action for hver turnering. Den første av disse turneringene vil finne sted i Lisboa mellom 17. og 30. mars, og den andre mellom 25. august og 7. september i London.

Til slutt har vi Rivals. Her møtes de åtte beste lagene fra hele verden for å møtes i 12 kamper og 41 timer med action. Det første av disse arrangementene vil være mellom 28. april og 4. mai, og det andre mellom 10. og 16. november. Ingen informasjon om hvor turneringene på Rivals vil finne sted, er offentliggjort ennå.

Til slutt har BLAST lovet at vi på toppen av alt dette også kan se frem til at en Major blir arrangert i USA i Austin, Texas en gang i 2025. Ingen eksakt dato for denne turneringen er skissert ennå.

Tror du dette er riktig retning for fremtiden for konkurransedyktig CS?