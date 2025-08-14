BLAST presenterer inviterte lag til Slam IV Singapore

HQ

I høst, i slutten av oktober og begynnelsen av november, vil noen av de beste Dota 2 -lagene fra hele verden strømme til Singapore for å konkurrere i BLAST Slam IV -arrangementet. Turneringen vil inneholde 12 lag totalt og vil tilby en premiepott på 1 million dollar som skal kjempes om, og allerede har arrangøren avslørt syv av troppene som vil være til stede ved å dele ut en haug med inviterte spilleautomater.

Fem av lagene er direkte invitasjoner uten noen forbehold, med disse er Team Liquid, Team Falcons, Parivision, Tundra Esports, og Team Spirit. Heroic blir med i denne gruppen som en Amerika-invitasjon, alt mens Talon Esports er valgt som Local Region Hero Invitee også.

Når det gjelder de andre fem deltakende lagene, vet vi ennå ikke hvem disse er, hovedsakelig fordi det fortsatt er åpne kvalifiseringsarrangementer som skal skje rundt om i verden der ytterligere to europeiske, en kinesisk, en sørøstasiatisk og en ytterligere organisasjon vil bli bestemt.

De offisielle datoene for BLAST Slam IV Singapore er satt til 28. oktober til 9. november, og sluttspilldelen vil bli avholdt på Singapore Indoor Stadium.